Ученый РАН спрогнозировал вероятность разрушительного землетрясения и цунами в Сочи

Связи землетрясений в Турции и Сочи нет, рассказал «Парламентской газете» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, вскоре после сильных толчков в Турции на российском курорте было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4, которое ощущалось очень слабо и не является афтершоком.

Что касается возможности возникновения цунами в Сочи, ученый полагает, что они в принципе возможны, но не такой силы, как на Дальнем Востоке. «Опасность цунами вызвана там {Сочи} не столько возможностью сильного землетрясения, потому что землетрясения такой силы, которое вызовет мощное цунами, в Черном море не может быть, а вот обрушение какой-нибудь скалы или куска горы, которое вызовет большую волну, возможно», — отметил господин Шебалин.

Самая опасная зона, по его словам, это Камчатка и Курильские острова. Также среди сейсмоопасных — Сахалин, Прибайкалье, Кавказ, Алтай, Саяны, Крым. Есть еще достаточно опасная зона в Якутии. Не очень сильные землетрясения могут быть на Кольском полуострове.

Утром 3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным властей, эпицентр находился довольно близко к Петропавловску– всего 44 километра, подземный толчок ощущался довольно сильно.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram