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В выходные в Курганской области произошло 14 ландшафтных пожаров

В прошедшие выходные в Курганской области зарегистрировали 14 ландшафтных пожаров. Они произошли в Белозерском, Мишкинском, Макушинском, Целинном и Катайском округах, Варгашинском районе, Кургане и Шадринске. Об этом сообщают в ГУ МЧС региона.

На двух виновников пожаров составили административные протоколы. Так, житель села Кирово в Мишкинском округе неправильно высыпал золу на своем участке, что привело к распространению возгорания на площади 0,1 га. В Целинном округе зауралец не соблюдал противопожарные правила при сжигании порубочных остатков. В результате возник пожар на площади 40 га.

Всего с начала этого года в Курганской области зарегистрировали 20 ландшафтных пожаров.

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