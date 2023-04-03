В Челябинской области стало больше инвалидов по психическим заболеваниям

Количество инвалидов по психическим заболеваниям в Челябинской области в 2022 году выросло на 1 тыс. человек по сравнению с 2020-м, среди детей положительная динамика составила 767 человек. Об этом сообщают в минздраве региона со ссылкой на данные областной психоневрологической больницы.

В минувшем году под наблюдением психиатров в Челябинской области находилось 112,1 тыс. человек. Медики отмечают, что «контингент наблюдаемых пациентов становится более тяжелым», связывая это с поздним обращением пациентов, «страхом перед стигматизацией, настороженным отношением к врачам-психиатрам и отсутствием культуры обращения к психотерапевтам».