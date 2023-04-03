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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Косово Тачи отрицает вину в военных преступлениях

В Гааге сегодня, 3 апреля, начал слушания специальный суд по военным преступлениям в Косово. По делу проходят экс-президент Хашим Тачи, бывшие спикеры парламента Якуп Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутат партии «Самоопределение» Реджепа Селими. Они вину не признают, о чем вновь заявили в суде.

Хашим Тачи (в центре)

Хашим Тачи (в центре)

Фото: Koen van Weel, Reuters

Хашим Тачи (в центре)

Фото: Koen van Weel, Reuters

Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов, в результате которых погибло более 13 тыс. человек. Господину Тачи, в частности, предъявлено в общей сложности 10 пунктов обвинений. «Я понимаю обвинительное заключение, и я полностью невиновен»,— заявил экс-президент (цитата по Reuters).

Заседания будут проходить еще два дня, до 5 апреля. В них участвуют 140 свидетелей обвинения, среди которых пострадавшие в ходе военного конфликта и их близкие.

Хашим Тачи подал в отставку и добровольно отправился в Гаагу в ноябре 2020 года, в том же месяце состоялась предварительные слушания по делу. Господин Селими, в частности, называл обвинительный акт «неточным и несправедливым», господин Тачи счел обвинения безосновательными.

Лаура Кеффер

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