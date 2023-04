Культурный вояж

Весна — время пробуждения, расцвета, подъема. В театрах играют спектакли — номинанты «Золотой маски», легендарные песни обретают новую жизнь на сценах, Екатеринбургский музей изобразительных искусств впервые принимает «Спасенных богов», а Музей импрессионизма показывает, как европейские художники повлияли на отличников наших академий художеств. «Коммерсантъ.Стиль» предлагается отправиться в это увлекательное культурное путешествие и вдохновиться на новые свершения.



«Онегин»

14, 15 апреля и 1, 2 июня

Московский театр на Таганке

Главный культурный ньюсмейкер в Москве весной — фестиваль «Золотая маска». Церемония вручения российской театральной премии состоится 22 апреля в Музтеатре Станиславского, а пока номинанты показывают свои спектакли. Мюзикл «Онегин» выдвинут в восьми номинациях. Авторы оригинальной постановки Амиель Гладстон и Веда Хилле, никогда не посещавшие Россию, переложили пушкинский роман в стихах на английский язык, а режиссер Алексей Франдетти переводит уже канадский спектакль обратно на русский. Несмотря на это, в основе либретто все та же вечная классика — «Евгений Онегин». Роман представлен в новом нескучном формате, где персонажи передают актуальный смысл произведения с помощью хулиганства и юмора. Через призму текстов Александра Пушкина, музыку Петра Чайковского, а также уникальную сценографию и авторское прочтение оригинальной постановки зритель погружается в мир собственных чувств и эмоций, вместе с героями пытаясь ответить на вечные вопросы: разум или сердце, риск или подчинение общественным стандартам, доверие другим или вера в самого себя?

«Гиперборея»

13, 14 апреля и 20, 29 мая

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Малая сцена

«19 февраля 1883 года — День освобождения крепостных и суббота "поминовения усопших"» — именно с такой пометкой был впервые опубликован рассказ Николая Лескова «Тупейный художник», который стал основой для музыкальной драмы «Гиперборея». Создатели спектакля рассказывают заново историю любви тупейного художника, талантливого парикмахера-гримера Аркадия и юной актрисы крепостного театра Любы. В характерных чертах знакомой русской классики звучат народные мотивы и фольклорные сказки. Так, на сцене оживает древняя легенда — загадочная северная страна Гиперборея, исчезнувшая около 20 000 лет назад и находящаяся где-то «за Бореем». Ее покровителем считается Аполлон. В той сказочной стране все ведут веселую и блаженную жизнь, а умирают от пресыщения ею. Для светлых, легких, влюбленных Аркадия и Любы, чьи жизни и свобода в руках хозяина, нет места в этом месте. Спасаясь от злой судьбы, они сбегают, а когда та все-таки настигает их, подобно «птахам божественным» взмывают в небо, где «за северным ветром» в благословенной Гиперборее им будут дарованы освобождение и счастье.

«Распутин»

7 апреля

Екатеринбург, ККТ «Космос»

Балет был создан специально для сезона выступлений Сергея Полунина в лондонском театре Palladium, где в 2019 году и состоялась мировая премьера постановки. Григорий Распутин считается одним из самых загадочных и противоречивых героев отечественной истории. Его жизнь и смерть до сих пор вызывают массу вопросов и таят огромное количество загадок. Простой крестьянин, ставший одним из самых влиятельных людей в Российской империи. Кто-то считает его злодеем, манипулятором, колдуном, а кто-то — мудрецом и святым целителем. Григорий Распутин в прочтении Юки Ойши в первую очередь человек, а не исторический персонаж. Он совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты. Ведь мир не черно-белое кино без полутонов, а грань между добром и злом всегда условна, тонка и слишком подвижна. Вместе с Сергеем Полуниным (Григорий Распутин) роли исполняют олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных (императрица Александра Федоровна), заслуженный артист РФ Алексей Любимов (император Николай II) и другие.

«Столичная панорама»

10 апреля — 30 июля

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»

Во времена перемен человек всегда стремится найти какую-то опору, в том числе духовную. Нередко он обращается к истории, ища в ней скрепы и пытаясь определить свой дальнейший путь. Одна из самых интригующих выставок сезона — «Столичная панорама» — представляет собой собрание более 170 предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия из коллекции Государственного Эрмитажа. Это соби-рательный парадный облик Санкт-Петербурга с его основания весной 1703 года по первую четверть ХХ века. Сквозь призму взглядов художников и мастеров разных эпох видно, как менялся образ Северной Пальмиры в искусстве. В ретроспективе представлен город Петра I и Александра Пушкина с его классической красотой, монументальными памятниками и величественными зданиями. Но со временем романтический образ развенчивается и, словно реквием по бывшей имперской столице, перед нами предстает пустынный, израненный временем город с руинами домов и кучами щебня.

«Rock&Opera»

5 апреля

Уральский государственный театр эстрады, Большой зал

Музыка не имеет возраста и умело вызывает отголоски в человеческих душах. А когда звуки подкрепляются яркими образами, рождается фееричное действо. Именно это воплотили в уникальном проекте виртуоз-скрипач Александр Рассказов («Красная Скрипка») совместно с блистательной вокалисткой Мариной Сетрес (колоратурное сопрано) и ведущим солистом Свердловской филармонии Алексеем Петровым (баритон). Артисты включили в свою грандиозную концертную программу арии из выдающихся опер, рок-опер и мюзиклов. Музыкальной жемчужиной, подарком всем зрителям станут рок-аранжировки шедевров мировой классики — Моцарта, Вивальди, Пуччини и других великих композиторов. Захватывающую энергетику выступления с яркими голосами и виртуозным исполнением артистов дополнит шоу мастера песочной анимации Елены Кадыровой и эффектный видеоряд на мультимедийных экранах.

«Богемская рапсодия»

8 апреля

Екатеринбург, ККТ «Космос»

Даже то, что звучало около полувека назад, уже может стать классикой. Легендарная группа Queen по праву считается одной из величайших в истории. Она славилась своими яркими выступлениями, а песни и фантастическое музыкальное исполнение покорили миллионы людей по всему миру. Уникальная трибьют-группа Radio Queen — это виртуозные музыканты и преданные поклонники британской группы. Они не просто трепетно отнеслись к наследию своих кумиров, но и смогли воссоздать ту самую атмосферу живых концертов Queen на стадионе «Уэмбли». Однако не все так просто. Наслаждаться эстетикой тех времен и легендарными хитами — «We Will Rock You», «I Want To Break Free», «Don’t Stop Me Now», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody», «Under Pressure» и другими — зрители будут в сопровождении симфонического оркестра. Он поможет по-новому взглянуть на великолепие музыки Queen и раскрыть для себя ее магию.

Группа «Кино»

10 мая

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и МТС Live Холл

Песни советского рок-музыканта Виктора Цоя и группы «Кино» стали отличительной чертой Перестройки. Они до сих пор вдохновляют и помогают идентифицировать себя молодым поколениям. Группа «Кино» прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Но в честь 60-летия со дня рождения музыканта «Кино» возродится, чтобы почтить память своего основателя и лидера и еще раз подтвердить: «Цой жив» в наших сердцах, которые всегда «требуют перемен» к лучшему. Слушателей концерта поразит оцифрованный вокал Виктора Цоя с оригинальных многоканальных записей рок-группы. Исполнять музыкальные композиции будут басисты группы Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Также в программе концерта запланированы импровизации и новые прочтения легендарных песен.