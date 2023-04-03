Благоустройство Волжской набережной оценили в 36 млн рублей

Администрация Канавинского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ оценена в 36,3 млн руб., указано на портале госзакупок.

В порядок планируют привести территорию от дома №3 на улице Сибирской до дома №8 на Волжской набережной. Подрядчику предстоит обустроить пешеходные дорожки, детскую площадку и площадку для выгула собак, высадить деревья, установить скамейки, урны и шезлонги.

Итоги аукциона подведут 21 апреля. Победителю предстоит выполнить работы до 1 сентября.

Анастасия Еремина