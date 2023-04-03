В Буздякском районе похитили нефтяную трубу длиной более 2 км

Благоварский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Буздякского района, который обвиняется в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», обвиняемым является 31-летний Алик Фаттахов, он похитил трубу, принадлежащую АНК «Башнефть».

По материалам дела, в октябре 2022 года обвиняемый решил украсть металлическую трубу длиной более 2 км неиспользуемого нефтяного трубопровода около села Большая Устюба Буздякского района. Для этого он попросил знакомых с помощью спецтехники выкопать ее, погрузить и перевести на охраняемую территорию.

Нефтяной компании причинен ущерб на сумму более 1,3 млн руб.

Обвиняемый не признал вину, заявив, что не крал трубу, а нашел ее.

Майя Иванова

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