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обновлено 10:50

Экс-полицейского в Ижевске осудили за коррупционные преступления в сфере ритуальных услуг

В Удмуртии перед судом предстал экс-полицейский, которого признали виновным в коррупционных преступлениях в сфере оказания ритуальных услуг. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, 39-летний мужчина получал и давал взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что экс-сотрудник полиции работал в должности начальника смены дежурной части отдела полиции № 5 УМВД России по Ижевску. При этом он регулярно получал взятки от коммерческой организации в сфере оказания ритуальных услуг, а за этом передавал сведения об обнаруженных телах скончавшихся граждан, их персональных данных и данных их родственников. Общая сумма полученной взятки составила 340 тыс. руб.

Затем, уволившись из полиции, мужчина стал работать в ритуальной организации и привлек двух сотрудников полиции к незаконной деятельности. Он стал получать от них информацию об обнаруженных телах и личных данных, за что передавал им деньги. Полученные сведения он использовал в своей коммерческой деятельности. Общая сумма взяток составила 455 тыс. руб.

Отмечается, что в период рассмотрения дела судом он продолжал совершать аналогичные преступления, в результате чего был осужден за дачу взятки к штрафу.

Суд приговор мужчину к девяти годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в марте 2019 года. Его противоправная деятельность была выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД.

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