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В Ярославле расширят индустриальный парк «Новоселки»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал распоряжение о предоставлении без торгов земельных участков для расширения индустриального парка «Новоселки» в областном центре. Два земельных участка площадью 101180 кв.м. и 150061 кв.м. на улице Пожарского принадлежат мэрии Ярославля. Они будут предоставлены в аренду подконтрольному правительству АО «Корпорация развития Ярославской области», которое управляет индустриальным парком.

План индустриального парка «Новоселки»

План индустриального парка «Новоселки»

Фото: Корпорация развития Ярославской области

План индустриального парка «Новоселки»

Фото: Корпорация развития Ярославской области

В настоящий момент площадь парка составляет 94,91 га. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, свободных площадей в «Новоселках» в данный момент нет. Расширение парка происходит «на перспективу для работы с потенциальными инвесторами».

Антон Голицын

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