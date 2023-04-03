В Ярославле расширят индустриальный парк «Новоселки»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал распоряжение о предоставлении без торгов земельных участков для расширения индустриального парка «Новоселки» в областном центре. Два земельных участка площадью 101180 кв.м. и 150061 кв.м. на улице Пожарского принадлежат мэрии Ярославля. Они будут предоставлены в аренду подконтрольному правительству АО «Корпорация развития Ярославской области», которое управляет индустриальным парком.
План индустриального парка «Новоселки»
Фото: Корпорация развития Ярославской области
В настоящий момент площадь парка составляет 94,91 га. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, свободных площадей в «Новоселках» в данный момент нет. Расширение парка происходит «на перспективу для работы с потенциальными инвесторами».