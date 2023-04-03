В Казани объявили 15 аукционов на размещение торговых объектов в парках и скверах

В этом году в Казани объявлены 15 аукционов на право размещения торговых объектов в парках и скверах. Об этом на деловом понедельнике заявил глава дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Она отметила, что речь идет, в частности, об объектах в новом парке в ЖК «Салават Купере», на территории входной группы лесопарка «Дубрава». Кроме того, это нестационарные кафе на бульваре на улице Фучика, в вейк-парке на озере Лебяжье, торговые точки с прохладительными напитками в парке «Крылья Советов» и на бульваре «Фестивальный». В ближайшее время начнутся торги на размещение кафе на территории Голубых озер.

По словам госпожи Латыповой, в этом году в городе разыгрывается немного мест под торговые объекты, так как их большая часть была разыграна в 2021 году на три года.

"Ъ-Казань"