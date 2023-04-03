«Стройгрупп» построит коттеджный поселок в деревне Начапкино под Уфой

АО «Дом.рф» подвело итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории — 217 участков в деревне Начапкино Уфимского района общей площадью 48,5 га. Победителем признано ООО «Стройгрупп», предложившее 7,8 млн руб., что на 78 тыс. руб. больше начальной цены. Вторым участником было ООО «Билд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участки находятся в федеральной собственности. На восемь лет они будут переданы в аренду застройщику, арендная плата составит 15,9 руб. за кв. м в год. «Стройгрупп» должно будет согласовать с «Дом.рф» проекты документации по планировке территории и градостроительную концепцию, проектные и архитектурные решения домов. После их утверждения — документацию по планировке территории.

Согласно условиям договора, застройщик должен возвести от 26 тыс. до 52 тыс. кв. м жилья, в том числе дома из каталога пилотных проектов с использованием деревянных конструкций, разработанных на основе проектов-победителей всероссийского конкурса. Также требуются социально-культурные объекты, инженерная и транспортная инфраструктура, включая детсад на 40 мест, парикмахерскую, кафе на 25 мест, химчистку, прачечную, магазины, фитнес-центр, ФАП.

ООО «Стройгрупп» зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Учредителем является Ринат Ахкамов. В 2022 году выручка компании составила 170 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте