«Стройгрупп» построит коттеджный поселок в деревне Начапкино под Уфой

АО «Дом.рф» подвело итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории — 217 участков в деревне Начапкино Уфимского района общей площадью 48,5 га. Победителем признано ООО «Стройгрупп», предложившее 7,8 млн руб., что на 78 тыс. руб. больше начальной цены. Вторым участником было ООО «Билд».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Участки находятся в федеральной собственности. На восемь лет они будут переданы в аренду застройщику, арендная плата составит 15,9 руб. за кв. м в год. «Стройгрупп» должно будет согласовать с «Дом.рф» проекты документации по планировке территории и градостроительную концепцию, проектные и архитектурные решения домов. После их утверждения — документацию по планировке территории.
Согласно условиям договора, застройщик должен возвести от 26 тыс. до 52 тыс. кв. м жилья, в том числе дома из каталога пилотных проектов с использованием деревянных конструкций, разработанных на основе проектов-победителей всероссийского конкурса. Также требуются социально-культурные объекты, инженерная и транспортная инфраструктура, включая детсад на 40 мест, парикмахерскую, кафе на 25 мест, химчистку, прачечную, магазины, фитнес-центр, ФАП.
ООО «Стройгрупп» зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Учредителем является Ринат Ахкамов. В 2022 году выручка компании составила 170 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб.