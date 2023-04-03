Жительницу Удмуртии задержали за убийство спящей женщины из-за ревности

В Удмуртии 46-летнюю жительницу Сюмсинского района подозревают в убийстве из-за ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в настоящее время подозреваемую задержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, трагедия произошла вечером 30 марта. Женщина пришла в соседнюю деревню, куда двумя днями ранее ушел ее сожитель. Мужчина подозреваемая обнаружила в доме местной жительницы, после чего из-за ревности ударила спящую женщину ножом.

Из дома, где произошла трагедия, женщина скрылась.

В настоящее время следователи готовят ходатайство о заключении ее под стражу. На месте преступления проведен осмотр, а также допрашиваются свидетели и назначены необходимые экспертизы.