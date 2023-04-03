Завод ММК в Турции возобновил работу горячего комплекса

Предприятие группы ММК в Турции – завод MMK Metallurji – возобновило работу горячекатанной части производства. Несколько месяцев из-за последствий землетрясения на юго-востоке страны и неблагоприятных рыночных условий оно находилось в вынужденном простое, сообщают в пресс-службе металлургической компании.

31 марта на промышленной площадке в Дертйоле был произведен запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем. Уже 1 апреля предприятие произвело 3 тыс. т горячекатаного рулона.

Горячий комплекс MMK Metallurji включает в себя электродуговую печь и стан горячей прокатки и имеет производственную мощность свыше 2 млн т в год. В группе ММК сообщают, что продукция завода будет использоваться в восстановлении районов, которые пострадали от подземных толчков.

Возобновление производства на турецком заводе ММК идет поэтапно. 20 февраля запустили реверсивный прокатный стан и непрерывный травильный агрегат. В это же время работники предприятия при участии приглашенных экспертов оценивали состояние агрегатов, проводили обновление отдельных элементов и усиливали конструкцию цехов.