Смольный рассматривает возможность продажи дворца Кушелева-Безбородко

Смольный планирует вовлечь в инвестиционный оборот здание на Гагаринской ул., 3, в котором с 1995 по 2016 год размещался Европейский университет. Более пяти лет назад правительство Петербурга решило расторгнуть договор аренды под предлогом несоблюдения заведением особенностей пользования зданием-памятником. После пяти лет пустого простоя помещения дворец Кушелева-Безбородко могут продать на торгах, пишет 3 апреля «Деловой Петербург».

«По результатам проработки вопроса использования здания было принято решение о проведении мероприятий по его приспособлению для современного использования в целях размещения ГБНОУ «Академия цифровых технологий». Соответствующие мероприятия предусмотрены программой Петербурга «Развитие образования…»,— рассказали в комитете имущественных отношений. При этом, отмечают в ведомстве, сейчас в Смольном обсуждают вопрос исключения здания из государственной программы и его вовлечения в хозяйственный оборот другим способом.

По данным издания, в правительстве города думают о продаже объекта по коммерческим ценам. Площадь дворца по выпискам из Росреестра составляет 6128 кв. м. Объект можно оценить в 700-900 млн руб., отмечает директор департамента инвестиций в недвижимость Maris Алексей Федоров. Он считает, что на него найдется несколько претендентов, так как спрос на помещения в историческом центре сохраняется.

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