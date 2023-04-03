В Саратовской области восстановят аэропорт

В Балакове Саратовской области реконструируют аэропорт. Заключен договор на проектирование объекта. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина.

О реконструкции и возрождении закрытого в 2001 году аэропорта господин Володин заговорил в 2019м. Предполагается, что в будущем там смогут обслуживать 100 пассажиров в час.

«Аэропорт в Балакове был открыт в 1984 году... Отсюда осуществлялось регулярное авиасообщение с городами Саратовской области и другими регионами страны. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 метров», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина