Курултай Башкирии предложил ограничить время работы комиссионных магазинов

Курултай Башкирии направил в Совет законодателей России предложение об ограничении времени работы комиссионных магазинов, которые работают по принципу ломбардов. Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «О защите прав потребителей» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, это позволит наделить региональные и муниципальные власти полномочиями по установлению режима работы «псевдоломбардов», где можно оформить краткосрочный потребительский кредит под залог движимого имущества. Это может нанести ущерб гражданам-заемщикам, поскольку нелегальный кредитор может взимать «существенно большую плату за предоставление займа». При этом «теневая активность лжеломбардов возрастает именно в ночное время».

Всего в стране выявлено более 340 магазинов, которые не соблюдают законы, предусмотренные для ломбардов. Легальные учреждения могут работать с восьми утра до 23:00, и обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности, а также страховать выкупленное имущество.

Карина Мамаева

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