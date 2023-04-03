Вступил в силу приговор мобилизованному, ударившему командира

Второй восточный окружной военный суд признал законность приговора в отношении мобилизованного Станислава Рыбина, осужденного на шесть лет колонии строгого режима за угрозу убийством и применение насилия в отношении начальника. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда.

Приговор старшине Станиславу Рыбину Омский гарнизонный военный суд вынес 12 января. По сведениям «Ъ-Сибирь», события, которые описаны в уголовном деле, произошли 12 октября 2022 года в палаточном городке в Омске, где проходили подготовку мобилизованные. Как указывается в материалах следствия, военнослужащий ударил командира, считая его чрезмерно строгим, и якобы угрожал воткнуть ему в сердце нож. Этим, по версии следствия, он хотел добиться от майора снижения требовательности к подчиненным.

Военные следователи предъявили Станиславу Рыбину в насильственных действиях в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) и угрозе убийством (ст. 119 УК РФ), а военсуд назначил ему шесть лет в колонии строгого режима. После оглашения приговор адвокат Данияр Кушкеев сообщил «Ъ-Сибирь», что обжалует приговор, считая его несправедливым, и будет добиваться снижения наказания для доверителя.

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Илья Николаев