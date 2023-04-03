На реализацию программы «Наш двор» в Казани в 2023 году потратят 2,8 млрд рублей

В этом году в Казани на реализацию программы «Наш двор» потратят 2,8 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сказал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

Всего отремонтируют 482 придомовых территории во всех районах города. Работы затронут 100 тыс. жителей Казани.

Из общей суммы 2,4 млрд руб. потратят на ремонт свыше 533 тыс. кв. м дорожного покрытия, 198,6 млн руб. — на устройство освещения и столько же – на покупку и установку малых архитектурных форм.

В частности, 136 дворов отремонтируют в Кировском и Московском районах Казани, 130 — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе, 125 — в Вахитовском и Приволжском, 91 — в Советском.

"Ъ-Казань"