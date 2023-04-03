Банк «Центр-инвест» — генеральный партнер III Women’s Motivational Forum1

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова выступила спикером в панельной дискуссии «Женское корпоративное влияние» и поделилась опытом гендерной политики банка, благодаря которой сотрудницы могут эффективно сочетать и продуктивную работу, и материнство.

«Банку „Центр-инвест“ удалось создать особую корпоративную культуру, которая не только направлена на развитие персонала, но и способствует тому, что сотрудницам легко удается совмещать семейные интересы и карьеру. В результате рождаемость в банке „Центр-инвест“ в 4 раза выше, чем в стране. Мы транслируем наши сложившиеся внутренние ценности в модель социально-ответственного банкинга через конкретные действия — чтобы поддержать женщин 10 лет назад мы внедрили уникальный для России продукт — женский бизнес-кредит по льготной ставке. Сегодня мы можем уверенно сказать, что это любимый продукт как для клиентов, так и для сотрудников банка, все потому, что мы не просто предоставляем финансирование, а кредитуем „женское счастье“. За 10 лет клиентами не допущено ни одного случая дефолта по данным кредитам» — комментирует Лидия Симонова.

Форум объединил более 350 успешных и влиятельных женщин в сфере бизнеса, политики, спорта и искусства для обучения, обмена идеями и вдохновляющим опытом.

Истории успеха и нетворкинг на форуме позволили девушкам увидеть новые горизонты сотрудничества и вдохновили на создание новых совместных проектов. Для банка «Центр-инвест» поддержка женщин в бизнесе — одно из ключевых направлений деятельности в рамках развития социального предпринимательства.

1 — Третий женский мотивационный бизнес-форум

ПАО КБ «Центр-инвест»