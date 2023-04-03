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В Катав-Ивановском районе ликвидируют лесной пожар на площади 15 га

Рядом с городом Юрюзань в Челябинской области второй день пытаются ликвидировать крупный лесной пожар. Сейчас его площадь составила 15 га. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.

Возгорание началось 2 апреля на площади 0,5 га. «Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем, кто-то отдыхал и оставил костерю. Сегодня площадь предварительно составляет 15 га. Ситуация под контролем. Пожар локализован и, надеемся, в ближайшее время будет ликвидирован»,– сообщил Валерий Нигматуллин. Вчера возгорание ликвидировали более 10 человек и три единицы техники. Сегодня дополнительно направили еще 15 человек. Кроме того, планируется подключить огнеборцев из Ашинского района и Усть-Катава.

Лесные пожары на территории Челябинской области начались 1 апреля. Ликвидировано шесть возгораний на общей площади 21 га в Аргаяшском, Пластовском, Сосновском и Катав-Ивановском районах. По словам Валерия Нигматуллина, сейчас происходят низовые пожары, которые пока не несут большой опасности лесным насаждениям.

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