Порядка 2 тысяч собак и кошек льготно стерилизуют в Удмуртии в апреле

В Удмуртии в период с 3 по 30 апреля пройдет льготная стерилизация домашних животных, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона. Всего процедуры проведут для 2 тыс. собак и кошек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что организацией занимается районная станция по борьбе с болезнями животных. В прошлом году стерилизацию прошли порядка 3,35 тыс. собак и кошек. Стерилизация включает обязательное проведение иммунизации против бешенства, маркирование и учет с оформлением паспортов животных.