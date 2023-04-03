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Порядка 2 тысяч собак и кошек льготно стерилизуют в Удмуртии в апреле

В Удмуртии в период с 3 по 30 апреля пройдет льготная стерилизация домашних животных, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона. Всего процедуры проведут для 2 тыс. собак и кошек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что организацией занимается районная станция по борьбе с болезнями животных. В прошлом году стерилизацию прошли порядка 3,35 тыс. собак и кошек. Стерилизация включает обязательное проведение иммунизации против бешенства, маркирование и учет с оформлением паспортов животных.

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