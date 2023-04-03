Общественные пространства Челябинска с 10 апреля начнут обрабатывать от клещей

С 10 апреля в Челябинске общественные пространства начнут обрабатывать от клещей. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель главы города городскому хозяйству Александр Астахов. Общая площадь акарицидной обработки составит 1,3 тыс. га.

«В первую очередь противоклещевая обработка начнется с городских кладбищ. Это связано с тем, что родительский день в этом году выпадает на 25 апреля. Даты проведения обработки будут корректироваться с учетом погодных условий», — пояснил Александр Астахов.