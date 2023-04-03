Начальницу отделения почты в Ижевске осудили за фиктивное трудоустройство работников

В столице Удмуртии начальницу одного из отделений почтовой связи АО «Почта России» осудили за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщина фиктивно трудоустраивала работников, которые не выполняли свои обязанности, а их зарплату оставляла себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свою вину женщина признала. Суд назначил ей штраф в размере 500 тыс. руб.

В пресс-службе Почты России отметили, что данный факт выявила служба безопасности. После внутренней проверки все собранные материалы передали в правоохранительные органы.