Прокуратура добилась выплаты зарплаты 67 работникам «Енисейзолотоавтоматика»

В Красноярском крае после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед 67 работниками ООО «Енисейзолотоавтоматика». Компания расторгла с ними трудовые отношения в период с апреля 2022 по март 2023 года. Однако положенные по закону выплаты не были произведены, сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу . Сумма заложенности составила 21,5 млн руб.

По данным надзорного ведомства, в организацию внесено представление об устранении нарушения законодательства, директор привлечен к административной ответственности.

ООО «Енисейзолотоавтоматика» занимается разработкой и внедрением электроснабжения, автоматизации, электрооборудования, средств и систем связи и сигнализации на предприятиях горнодобывающей промышленности. 100% принадлежит «Алмаззолотоавтоматика», выручка в 2021 году – 350 млн руб., чистая прибыль – 2,4 млн руб.

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Оксана Павлова