Число детей с диагнозом «аутизм» в Удмуртии выросло до 338

В настоящее время в Удмуртии проживает 338 детей, которым поставили диагноз аутизм. Количество возросло в 3 раза с 2018 года, рассказал главный врач Республиканского центра психического здоровья Юрий Каменщиков в рамках межведомственного круглого стола. При этом среди мальчиков диагноз регистрируется в 4 раза чаще, чем у девочек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«В силу разнообразия проявлений аутизма возник термин "расстройства аутистического спектра" (РАС). За последние годы количество людей с таким диагнозом в мире очень выросло, это связано, прежде всего, с совершенствованием диагностики, которая позволяет выявлять больше случаев РАС»,— отметил господин Каменщиков.

При этом, как рассказала уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева, в регионе наблюдаются позитивные изменения в том, что касается диагностикеи и лечения аутизма, а также организации обучения и социализации детей с РАС.

«Самое важное — достичь консенсуса. Родители, специалисты, государство и общество должны работать вместе, чтобы такие дети могли реализовать свои права на нормальную жизнь, полноценное образование, социальную адаптацию»,— подчеркнула госпожа Авдеева.

В Удмуртии также начал работу специальный сайт для помощи родственникам пациентов с диагнозом РАС. На нем представлена максимально полная информация о симптомах заболевания, особенностях и лечении, а также обо всех организациях, которые участвуют в оказании помощи.