В Крыму количество фермерских хозяйств превысило 3 тысячи

Количество крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Крыму составляет более 3,3 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства республики Арсена Арзиева.

В основном фермеры региона занимаются растениеводческой продукцией — зерном и овощами. При этом в республике существует высокая потребность в производстве мяса. По словам замминистра, в регионе производят мало говядины и баранины. При этом рынок сбыта мясных изделий, по словам представителей торговых сетей, большой.

Арсен Арзиев отметил, что регион поддерживает сельхозтоваропроизводителей в части покупки племенного молодняка для дальнейшего разведения. Это специализированные мясные породы, которые дают хороший привес и потомство.

По его словам, для продажи фермерской продукции в Крыму открыли пять фермерских островков. Там будут соблюдаться рекомендованные минпромом региона цены на овощи «борщевого набора».

Татьяна Ручкина

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