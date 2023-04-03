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В Ярославле не хватает денег на принудительную эвакуацию брошенных машин

Власти Ярославля не занимаются принудительной эвакуацией брошенных и разукомплектованных транспортных средств из-за отсутствия финансирования. Об этом депутатам муниципалитета рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Эвакуатор в центре Ярославля

Эвакуатор в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Эвакуатор в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Согласно постановлению мэрии, именно территориальные администрации организуют эвакуацию брошенных авто с улиц города.

«В связи с отсутствием финансирования мероприятия по перемещению брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в принудительном порядке территориальными администрациями не производились. Выявление владельцев осуществлялось посредством размещения уведомлений на транспортных средствах и в газете «Городские новости». По итогам проведенной работы перемещение производилось в добровольном порядке собственниками»,— проинформировал депутатов Александр Трудоношин.

Есть проблема и с получением информации от ГИБДД о собственниках брошенных машин. Всего по городу в 2022 году было выявлено 63 разукомплектованных автомобиля, 43 из них были помещены на стоянку на территории АО «ПАТП-1». Место спецстоянки определено еще в 2019 году, и глава Кировского района предлагает его поменять.

«Считаем необходимым поручить департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля проработать вопрос определения места временного хранения транспортных средств в 2023 году»,— отмечает Александр Трудоношин.

Андрей Иванов

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