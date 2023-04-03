Коллекторская фирма, угрожавшая должнику, оштрафована на 150 тыс. рублей

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю привлекли к административной ответственности коллекторскую организацию, нарушившую нормы действующего законодательства при общении с должником.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, противоправные действия общества в отношении заемщика начались с СМС-сообщения, содержащего информацию о просроченном обязательстве, хотя предусмотренный договором срок для добровольного погашения долга еще не истек. После этого в одном из мессенджеров должнику за один день поступило 26 сообщений с требованиями об оплате задолженности, в некоторых из них содержались угрозы распространения сведений о просроченном долге и использовались выражения, унижающие честь и достоинство гражданина. При этом предусмотренные законом обязательные сведения о наименовании кредитора и его контактном номере отсутствовали.

Проведенная проверка показала, что абонентский номер, с которого направлялись сообщения, был зарегистрирован не на коллекторскую компанию, а на имя жителя Ташкента. Тот же номер использовался для создания аккаунта с нецензурным названием в социальной сети. На данной странице размещались общедоступные публикации непристойного и оскорбительного содержания, раскрывающие сведения о должнике, наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании. Сотрудники ГУ ФССП выяснили, что размещение данных и сообщения осуществлялись с IP-адреса, закрепленного за ООО МКК «УН-ФИНАНС».

Коллекторскую организацию признали виновной в нарушении законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Юридическому лицу было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб. Общество пыталось обжаловать данное решение, но Арбитражный суд Пермского края оставил его требования без удовлетворения.