ФК «Ростов» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1

Донской футбольный клуб «Ростов» вышел победителем в матче с московским «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба. Игра, прошедшая в Ростове 2 апреля, завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в конце первого тайма забил полузащитник ФК «Ростов» Андрей Лангович. Во втором тайме мяч в ворота противника отправил Евгений Чернов.

Также на 59-ой минуте игроку «Торпедо» Давиду Караеву удалось забить ответный гол, но это уже не помогло гостям. Победа осталась за ФК «Ростов».

«Следующая игра «Ростова» состоится уже в этот четверг, 6 апреля в рамках Кубка России»,— сообщает пресс-служба клуба.

Анастасия Назарова