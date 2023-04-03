В начале недели в Екатеринбурге потеплеет до +18°C

В понедельник, 3 апреля, в Свердловской области потеплеет до +13°C…18°C, на севере до +8°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Екатеринбурге составит +16°C…+18°C, осадков не предвидится. Об этом сообщили в уральском гидрометцентре.

Во вторник, 4 апреля, в Свердловской области ночью ожидается +2°C…-3°C, днем +13°C…+18°C, на севере +5°C…+10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Екатеринбурге ночью будет около 0°C, днем +16°C…+18°C. Переменная облачность, без осадков.

В среду, 5 апреля, в регионе ночью похолодает до -2°C…+3°C, днем температура поднимется до +13°C…+18°C. В Екатреинбурге ожидается ночью +1°C…+3°C, днем +16°C…+18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

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