На развитие животноводства в 2023 году Омская область направит более 1 млрд рублей

Животноводческие хозяйства в Омской области получат более 1 млрд руб. поддержки в 2023 году, что будет способствовать сохранности поголовья, увеличению производства мяса и модернизации молочных ферм. Также правительство региона дополнительно профинансирует покупку маточного поголовья крупного рогатого скота в рамках оздоровления стада от лейкоза, на это будет выделены 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Приоритетными задачами отрасли животноводства на 2023 являются привлечение инвестиций в отрасль, техническое и технологическое оснащение отрасли, модернизация действующего производства, повышение уровня и качества заготовки кормов», - говорится в сообщении правительства региона.

Животноводством в Омской области занимаются 120 сельхозорганизаций, более 280 тыс. личных подсобных хозяйств и 657 крестьянских (фермерских) хозяйств. По итогам 2022 года в регионе произведено 606,3 тыс. т молока (99,5% к 2021 году), 190,8 тыс. т мяса (100,6 %), 869,2 млн шт. яиц (154,4 %).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова