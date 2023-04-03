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Коммерсантъ FM
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Российская и украинская команды по Dota 2 не использовали логотипы друг друга в очном матче

Российская команда Virtus.pro и украинская NaVi не использовали логотипы друг друга во время очного матча на турнире по Dota 2, который прошел вчера, 2 апреля. Virtus.pro обыграла NaVi со счетом 2-1. Команды встретились на групповом этапе первого дивизиона турнира DPC, который является отборочным на чемпионат мира по Dota 2 — The International.

Во время проведения матча NaVi в своих социальных сетях использовала эмблему Outsiders (Virtus.pro ранее выступала под этой эмблемой из-за санкций). Российская команда вместо логотипа украинского коллектива использовала слово «соперники» без каких-либо подробностей. Украинская команда в итоге вылетела во второй дивизион турнира.

О том, как устроен чемпионат по Dota 2, читайте в материале «Ъ FM» «Dota определяет лучших».

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