22% жителей Ижевска готовы снизить зарплатные ожидания ради дистанционной работы

В столице Удмуртии 4 из 10 опрошенных местных жителей готовы снизить зарплатные ожидания ради дистанционной работы, сообщает пресс-служба SuperJob. Так, 22% ижевчан готовы отказаться от 5%, а еще 13% готовы лишиться 10% заработка. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше согласны по 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом 34% горожан не хотят отказываться от части заработка ради удаленки. Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционки, чем среди молодежи до 24 лет — 54% против 28%.