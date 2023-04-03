В Краснодаре на улице Айвазовского ремонтируют дорогу

В Краснодаре по улице Айвазовского — от ул. Ставропольской до ул. Новой — заменят дорожное полотно. Работы на дороге протяженностью 1,6 км выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На участке дорожники уже сняли старый асфальт и укладывают нижний слой дороги. На нескольких участках заменят бордюры и отремонтируют тротуары. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, на улице большой автотрафик, поскольку через нее автомобилисты выезжают на Ставропольскую, в район КубГУ. Также на улице размещена горбольница №3.

В рамках нацпроекта уже завершили работы на 13 улицах. Сейчас ведутся работы на Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, Думенко, Толбухина, Димитрова, Братьев Дроздовых, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского и Шевченко в станице Елизаветинской.

Татьяна Ручкина

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