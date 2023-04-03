Мужчина с игрушечным автоматом напугал жителей Эльмаша

На Эльмаше в Екатеринбурге увидели мужчину с маской на лице и игрушечным автоматом и музыкальной колонкой в руках. Об этом рассказали очевидцы е1.ru.

По их словам, мужчина гулял по улицам, подходил к прохожим и витринам магазинов, прицеливался и издавал странные звуки. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что проверят информацию об этом.

В марте в Ростовской области полиция задержала на одной из улиц города Шахты мужчину в камуфляжной одежде и с игрушечным автоматом. По информации правоохранителей, сообщение в городской отдел полиции о подозрительном прохожем поступило от одного из горожан.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте