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Двое мужчин утонули в Удмуртии на рыбалке

В Удмуртии погибли двое отправившихся на рыбалку мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Обе трагедии произошли в течение последних двух недель.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Первый случай произошел 23 марта на пруду в деревне Русский Вожой. Мужчина 1961 года рождения отправился рыбачить на резиновой лодке у промоины. Другая трагедия произошла 1 апреля в реке Ува в селе Вавож. Очевидцы рассказали, что мужчина рыбачил в районе гидротехнического сооружения. В настоящее время его поиски продолжаются.

В ведомстве жителей призывают быть благоразумными и не рисковать своими жизнями.

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