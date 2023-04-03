«Камский кабель» – экспонент выставки «Нефтегаз-2023»

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С 24 по 27 апреля в московском «Экспоцентре» с участием «Камского кабеля» состоится ежегодная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2023»), на которой компания представит свои новые разработки, а также импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли.

На стенде «Камского кабеля» для посетителей будут работать технические специалисты и менеджеры отдела продаж. Они ответят на вопросы, расскажут о компании и выпускаемой продукции, дадут подробную информацию об условиях и преимуществах сотрудничества. Гости стенда смогут лично оценить качество разработок предприятия – на стенде будут представлены:

• нефтекабели

• капиллярные трубки

• неизолированные провода

• кабели управления

• взрывобезопасные кабели EPRon

• саморегулирующиеся нагревательные кабели типа TENon

• ЭМС-кабели для частотных приводов

Ежегодно «Камский кабель» производит и поставляет на предприятия нефтяной и газовой промышленности тысячи километров кабеля, разрабатывает и предлагает новые и усовершенствованные изделия для наиболее эффективного решения задач нефтегазовой отрасли.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира и проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом – ключевым событием для обсуждения широкого круга актуальных вопросов, стоящих перед отраслью.

Традиционные участники мероприятия – руководители и топ-менеджеры нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, поставщиков нефтепродуктов, нефтехимических предприятий, организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях. В этом году ожидается участие более 700 компаний, среди которых производители и поставщики из России, Италии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, Турции и Узбекистана.

Регистрация на «Нефтегаз-2023» доступна по ссылке: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

Дата: 24–27 апреля 2023 года

Место: Москва, Краснопресненская наб., 14 (ЦВК «Экспоцентр»)

Время:

24–26 апреля 10:00 – 18:00



27 апреля 10:00 – 16:00

Увидимся на выставке «Нефтегаз-2023»!

ООО «Камский кабель»