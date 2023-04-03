«Пермглавснаб» приступил к строительству домов для расселения аварийного жилья в Чусовом

Компания «Пермглавснаб» приступила к строительству в Чусовом двух домов для расселения аварийного жилья. Как сообщается в группе «Лысьва. Новости. Комментарии» в соцсети «ВКонтакте», разрешение на возведение двух пятиэтажных домов структура группы — ООО СЗ «ПГС-1» — получила 31 января. В новостройки переселят жителей домов в Чусовом, признанных аварийными с 2012 по 2017 год.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин пояснил «Ъ-Прикамье», что дома общей площадью около 10 тыс. кв. м жилья разместятся по адресу: ул. Космонавтов, 3 и 3а. В 2022 году компания заключила с местными властями контракт на строительство домов в Чусовом. В январе было получено положительное заключение экспертизы на проектную документацию по комплексу домов. «Мы уже вышли на стройплощадку, планируем построить и сдать в эксплуатацию дома в 2024 году»,— рассказал Владимир Занин.

Помимо Чусового, «Пермглавснаб» сдаст новостройку для переселенцев из аварийных домов в Губахе. К возведению этого объекта застройщик приступил еще в 2022 году. Дом площадью 5 тыс. кв. м жилья сдадут в этом году.