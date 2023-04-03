Расходы на развитие сельского хозяйства в Челябинской области проверит КСП региона

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проведению аудита в министерстве сельского хозяйства региона. Планируется проверить использование бюджетных средств, выделенных на программу «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», сообщает КСП в своем tekegram-канале.

В 2022 году объем расходов по этому направлению составил 321 млн руб. Во время контрольного мероприятия сотрудники КСП проанализируют достижение целевых показателей госпрограммы, проверят соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам и подведомственным учреждениям, а также расходы на обеспечение выполнения функций минсельхоза и использования госимущества и земельных участков, находящихся в пользовании министерства.

Контрольное мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2023 год.