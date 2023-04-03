Кубань занимает четвертое место по среднему лимиту по кредиткам

В Краснодарском крае средний лимит по кредитным картам в феврале составил 3,5 млрд руб. По этому показателю регион занимает четвертое место, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Скоринг бюро».

Первые три строчки рейтинга занимают Москва, где лимит по выданным за февраль картам составил 10,7 млрд руб., Московская область — 6,7 млрд руб. и Санкт-Петербург — 4,5 млрд руб. В топ-5 также попала Тюменская область — 3,3 млрд руб.

Средний лимит по кредитным картам в России в феврале увеличился на 8,6% в годовом выражении, до рекордных 92,03 тыс. руб. Всего было выдано 1,4 млн кредитных карт, что на 9,7% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. При этом сумма выдач в годовом выражении уменьшилась на 1,9%, до 129,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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