Жители Нижнего Тагила пожаловались на полуторачасовое ожидание автобуса

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались, что более полутора часов ждали автобус №57. Как они уточнили в паблике «Инцидент Нижний Тагил», вечером 1 апреля на остановке скопилась очередь желающих уехать из центра города в Дзержинский район.

«Время восемь часов вечера, а на остановке очередь из мечтающих уехать. Самое ужасное, что люди стоят с 19:00. В итоге автобус приехал только в 20:40»,— написала очевидица. На возмущения пассажиров водитель ответил, что в этот день в рейс вышел только он.

Ранее из-за дефицита водителей в Нижнем Тагиле была временно прекращена работа автобусных маршрутов №49 «ГГМ (магазин "Европейский") - Тагилстрой (ДК "Огнеупорщик")» и №43 «ТРЦ "Райт" - ГГМ улица Булата Окуджавы», сообщала пресс-служба управления городским хозяйством в комментариях на странице «ВКонтакте» главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. По данным хозуправления, работа маршрутов будет возобновлена после укомплектования водительского состава.

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