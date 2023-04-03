Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в прошлом году ухудшил финансовые показатели

АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка акционерного общества составила 784,85 млн руб. В 2021-м этот показатель превышал 1,47 млрд руб. Чистый убыток ПРМЗ за год увеличился с 28,77 до 143,81 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Верещагинский завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». По информации на сайте «Синары», сейчас Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.