В Красноярском крае к году колонии приговорена местная жительница, устроившая пожар в келье

Суд а Иланском районе Красноярского края вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в умышленном уничтожении имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы).

Женщина, как установил суд, умышленно подожгла помещение кельи прихода храма Святого Александра Невского. В результате пожара огнем была полностью уничтожена келья и колокольня с пятью колоколами. Священнослужитель, проживающий в келье, успел спастись, но погасить огонь не удалось из-за отсутствия стационарного водоснабжения, сообщает полиция Красноярского края.

Ранее полиция сообщала, что злоумышленница подожгла келью из-за конфликта с настоятелем часовни.

Суд назначил ей наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Также с подсудимой взыскан ущерб в размере 517,6 тыс. руб.

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Анна Егорова