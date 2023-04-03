Просто добавь воды: в Германии создали быстрорастворимое пиво

Секунда — и заварной крем? Пожалуйста. Быстрорастворимый кофе? Можно выбирать из тысяч сортов. Бульон одним движением кипящего чайника? Вам погуще или попостнее?

Индустрия моментального приготовления еды дает массу самых неожиданных примеров — но пиво из порошка? Это звучит так странно, что приходится несколько раз повторить.

Ценителям пива явно не понравится это изобретение — и тем не менее немецкая пивоварня уже производит порошок, из которого получается безалкогольное пиво. Просто добавь воды!

Господи, но зачем? Германия, гордившаяся своим пуризмом в производстве пива, зачем тебе этот суррогат? Порошок резко уменьшает углеродный след пивного производства.

Сейчас, чтобы пиво попало к потребителю, нужны бутылки и ящики, банки и пластиковая пленка, кеги — и много, много автомобильных перевозок. Изобретение восточногерманских пивоваров из Klosterbrauerei Neuzelle позволит от всего этого в основном отказаться. Грузовики будут перевозить порошок, эквивалентный сотням грузовиков с жидким пивом! Бутылки и банки будут не нужны, уйдут в прошлое кеги!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пивовар Пейк Шауэрманн в лаборатории пивоварни Klosterbrauerei в Нойцелле. Германия

Фото: Matthias Rietschel, Reuters Пивовар Пейк Шауэрманн в лаборатории пивоварни Klosterbrauerei в Нойцелле. Германия

Фото: Matthias Rietschel, Reuters

Пока еще порошковое пиво не стало массовым товаром, изобретение сделано, остались последние технологические шаги. Есть надежда, что напиток выйдет сухим на мировой рынок уже к концу нынешнего года. Два года работы позади, не удалось еще только сделать порошковое пиво алкогольсодержащим — пока что мы имеем дело с безалкогольным пивом.

Штефан Фриче, гендиректор Klosterbrauerei Neuzelle, делится расчетами: «Если вся Германия перейдет на быстрорастворимое пиво, знаете, каким будет эффект? Мы уменьшим выбросы парникового газа — углекислоты — на 3% или даже на 5%. Переход на порошковую технологию в мире позволит вдвое уменьшить углеродный след от пивоварения! Наша гордость — это быстрорастворимое пиво. Мы разводим порошок водой, обычной водой, и получаем нормальное, стандартное монастырское пиво. Только оно не пьянит. Вкус — типичный пилснер. Но это сейчас, дальше мы сделаем другие варианты, будет и вариант, похожий на Schwarze Abt и на Bockbier. Мы хотим сделать практически все сорта пива — в виде порошка!»

Штефан подчеркивает, что никакого компромисса в отношении качества пива он не допускает. «Мы добиваемся полноценного вкуса. Мы хотим, чтобы все свойства порошкового пива были такими же, как обычного. Вкус, обильная пена — классические. Но мы не останавливаемся. Следующие этапы — это углекислый газ, который будет получаться при разведении порошка, и даже алкоголь, тоже быстрорастворимый!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Rietschel, Reuters Фото: Matthias Rietschel, Reuters

Пройдет немного времени, уверен Фриче, и пивоваренные заводы превратятся в конвейеры по разливу свежеразведенного порошкового напитка. А может, даже и завода не нужно, рассуждает он вслух, можно же продавать порошок напрямую конечному потребителю пива — точно так, как продается быстрорастворимый кофе или лапша быстрого приготовления.

Ольга Грибова, по материалам статьи https://metro.co.uk/2023/03/21/german-brewery-develops-worlds-first-powdered-beer-just-add-water-18476369/