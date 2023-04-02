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Главный тренер воронежского «Факела» Пятибратов после поражения от ЦСКА: «Нужно понять, принять, отряхнуться и идти дальше»

В домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» уступил московскому ЦСКА - 0:2. После этого поражения клуб из Черноземья остается в зоне стыковых матчей, а его тренер Дмитрий Пятибратов собирается понять причины произошедшего, принять их, «отряхнуться и идти дальше» в борьбе за место в РПЛ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый тайм явно не удался хозяевам с точки зрения комбинационной игры, хотя страсти воронежцам вновь было не занимать. Только в этот раз она подвела. Неосторожная игра в собственной штрафной привела к тому, что на 21-й минуте в ворота «Факела» был назначен одиннадцатиметровый штрафной удар, который уверенно реализовал нападающий Федор Чалов. При этом просмотр эпизода в VAR-центре шел так долго, что вызвал недовольный гул с полных трибун и удивление со стороны игроков обеих команд.

Во втором тайме «Факел» вышел на поле еще более нацеленным на атаку, причем у команды начала получаться комбинационная игра, которая заставила показать свой класс голкипера гостей Игоря Акинфеева, а один раз мяч даже попал в перекладину ворот ЦСКА. Примерно на 76-й минуте в штрафной армейцев упал полузащитник воронежцев Роман Акбашев. Стадион замер и ждал просмотра эпизода арбитрами, но вместо этого судья быстро разрешил ввести мяч в поле. Гости провели быструю атаку и после сутолоки у ворот «Факела» преимущество москвичей удвоил Иван Обляков. В дальнейшем воронежцам не удалось создать действительно опасных моментов у ворот соперника.

После матча главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сказал, что ожидал «мощнейшее давление и хороший антураж на стадионе, готовились к этому». «Очень хорошо начали, заставили соперника ошибиться и забили, были моменты, чтобы еще забить. Во втором тайме хозяевам некуда было деваться, они шли вперед, нам было тяжело после усиления натиска, так как не все игроки у нас в оптимальных кондициях. Но все-таки заслуженно удвоили преимущество»,- резюмировал господин Федотов.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов согласился с мнением, что первый тайм его подопечным не удался. «Мы планировали играть по-другому, но соперник заставил работать без мяча, у него было больше желания и страсти. Во втором тайме были предпосылки к забитому мячу, но очень высокое мастерство игроков ЦСКА не позволило нам реализовать моменты. Проиграть обидно: в раздевалке сидят ребята понурые и расстроенные. Не получилось сыграть на том уровне, на котором хотелось бы. Но переживать нет времени, впереди важнейший матч на выезде»,- заявил господин Пятибратов.

Он считает, что команда необходимо результат игры с армейцами «понять, принять, отряхнуться и идти дальше». «В первом тайме нужно было заменить всю команду, но этого нельзя делать!.. План был, план не сработал вначале,- подчеркнул наставник. - Молодым свойственно ошибаться, главное в них верить».

После этого тура «Факел» с 17 очками остался на 14-й строчке в таблице РПЛ. В 22-м туре, 8 апреля, воронежцы на выезде встретятся с аутсайдером первенства московским «Торпедо».

Андрей Цветков

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