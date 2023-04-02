В Петербурге произошел взрыв в ресторане на встрече с военкором Владленом Татарским

Взрыв прогремел в помещении кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, там проходила встреча с военным корреспондентом Максимом Фоминым, известным как Владлен Татарский.

Гибель военкора подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Mash подтверждает информацию, ссылаясь на министра молодежной политики ДНР Макарова. Издание также пишет о том, что в кафе взорвалась бомба, предположительно пронесенная внутрь неизвестной девушкой внутри статуэтки.

По информации 78.ru, всего при взрыве пострадало не менее 16 человек.

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