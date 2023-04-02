В Новосибирске акробат сорвался с перекладины во время циркового представления

В новосибирском цирке воздушный гимнаст сорвался с перекладины во время выступления. В связи с инцидентом управление Следственного комитета организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщила официальный представитель ведомства Елена Коновалова, добавив, что по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

2 апреля в соцсетях было размещено сообщение о том, что на манеже новосибирского цирка во время представления акробат сорвался с турника, выполняя один из элементов. На кадрах видеозаписи, которую растиражировали СМИ, видно, как трюкач падает мимо мата для приземления и ударяется головой. Гимнаста, сообщили в управлении СКР, доставили в медучреждение, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Илья Николаев