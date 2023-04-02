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Кассационный суд отклонил жалобу экс-депутата заксобрания Новосибирской области на приговор

Восьмой кассационный суд (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобу бывшего депутата заксобрания Новосибирской области Валентина Сичкарева на приговор по уголовному делу мошенничестве. Об этом говорится в опубликованном решении суда на его сайте.

Валентин Сичкарев, директор компании «Сельхозпрод» Виталий Кухта и фермер Владимир Моисеев обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, санкция — до десяти лет лишения свободы). Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, в декабре 2019 года обвиняемые похитили 2,3 млн руб., которые были выделены фермеру Владимиру Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства.

27 декабря 2021 года Чулымский райсуд Новосибирской области назначил всем троим по четыре года условно с испытательным сроком три года. 11 апреля 2022 года апелляционная инстанция Новосибирского областного суда оставила назначенное обвиняемым наказание без изменения. После этого депутаты регионального парламента приняли решение о досрочном прекращении полномочий Валентина Сичкарева.

Экс-парламентарий и его адвокат обратились с жалобой в 8-й кассационный суд. Защитник настаивал на отмене судебных решений и прекращении уголовного дела в отношении Валентина Сичкарева «за отсутствием состава преступления».

Илья Николаев

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