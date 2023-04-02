В ДТП под Петербургом погиб восьмимесячный ребенок

Восьмимесячная девочка скончалась в результате дорожной аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошедшей вечером 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

По предварительным данным, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло по вине 58-летнего водителя Mitsubishi Delica, допустившего занос и вылет машины на встречную полосу, где она столкнулась с Renault Kaptur под управлением водителя 1983 года рождения. В результате в больницу в среднем и тяжелом состоянии в больницу попали трое взрослых и пятилетний ребенок, а младенец скончался до приезда скорой помощи.

По факту аварии местной полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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