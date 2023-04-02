На Кубани прогнозируют до 23 градусов тепла

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается до 23 градусов тепла. Такой прогноз опубликовал Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Краснодаре 3 апреля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь. Ветер составит 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет 6…8°, днем 14…16°.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, утром и днем умеренный. Ветер составит 4-9 м/с, утром и днем местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 13…18°; в горах ночью будет 0…+5°, днем 7…12°.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. В Туапсинском районе днем может пройти небольшой дождь. Ветер составит 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами будут порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, днем 10…15°.

4 и 5 апреля в регионе ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах с грозой. Ночью и утром во вторник прогнозируется местами туман. Во вторник ночью температура воздуха в крае составит 4…9°, днем — 18…23°. 5 апреля ночью прогнозируется 7…12°; днем 15…20°. На Черноморском побережье будет преимущественно без осадков, 5 апреля в Туапсинском районе днем возможен временами дождь. Ветер составит 7-12 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик — до 15-20 м/с.

Татьяна Ручкина

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